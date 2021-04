Sono centinaia le strutture ricettive che hanno aderito al Bonus vacanze 2021. L’agevolazione, che varia a seconda di chi lo chiede, può essere speso negli alberghi e negli hotel Italiani che lo accettano.

Bonus vacanza 2021

Ma quali sono i requisiti per ottenerlo? Anzitutto, il richiedente deve avere un ISEE inferiore a 40.000 euro. Ed è necessario che una persona della famiglia sia in possesso dello SPID.

Il bonus è riconosciuto fino a un importo massimo di 500 euro per i nuclei familiari composti da più di due persone. L’importo è ridotto a 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e a 150 euro per quelli composti da una sola persona.

Il bonus è fruibile nella misura dell’80% sotto forma di sconto per il pagamento dei servizi prestati dal fornitore e per il 20% come detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi. Lo sconto praticato viene recuperato dal fornitore sotto forma di credito d’imposta utilizzabile in compensazione senza limiti di importo, attraverso il modello F24.

Dove spendere il bonus

Alcuni siti consentono di individuare le strutture aderenti al Bonus Vacanze 2021. E’ possibile ad esempio consultare il portale bonusvacanza.italyhotels.it (iniziativa di Federalberghi) o il sito dei bed&breakfast. La validità del bonus si certifica attraverso il codice del bonus indicato nell’applicazione “IO”.

Campania: quali strutture aderiscono

In Campania sono tantissime le strutture che hanno aderito al bonus vacanze 2021, consentendo a chi fosse interessato di prenotare le vacanze estive nella regione. Di seguito, l’elenco degli alberghi:

Insonnia Agro p oli (SA)

Sole Mare Agro p oli (SA)

Amalfi Amalfi (SA)

Villa Maria Luigia Amalfi (SA)

Hotel Ristorante La Piana***S Amorosi (BN)

Kristall Palace Atena Lucana (SA)

Casa Torricella Atrani (SA)

Palace Batti p aglia (SA)

San Luca Batti p aglia (SA)

Le Stanze Del Sogno Benevento (BN)

Torremerlata Boscoreale (NA)

Artemide Mare Ca p accio-Paestum (SA)

Clorinda Paestum Hotel Ca p accio-Paestum (SA)

Mec Paestum Hotel Ca p accio-Paestum (SA)

Bougainville Ca p ri (NA)

Zio Attilio Casal Velino (SA)

Reg g ia Suite Spa Hotel Caserta (CE)

Style Design Hotel Caserta (CE)

Hotel St. Giorgio Castel San Giorgio (SA)

Costa D’Oro Castellabate (SA)

Mareluna Castellabate (SA)

Europa Stabia Castellammare di Stabia (NA)

B&B Cava – Bed And Breakfast E Casa Vacanze Cava de’ Tirreni (SA)

Diecimare-Monte Caruso Cava de’ Tirreni (SA)

Sca p olatiello Cava de’ Tirreni (SA)

Borgo Antico Centola (SA)

Residence Trivento Centola (SA)

Antica Trattoria Bacco Circello (BN)

Azienda Turistica Adelizzi Eboli (SA)

Hotel Cristal Eboli Eboli (SA)

Santa Caterina Fisciano (SA)

Giardino Degli Aranci Frattamag g iore (NA)

B&B Mauro Gioia Sannitica (CE)

La Costiera Hotel Giugliano in Cam p ania (NA)

Antares Ischia (NA)

Da Raffaele Ischia (NA)

Don Pepe Ischia (NA)

Giardino Delle Ninfe E La Fenice Ischia (NA)

Grand Hotel Terme Di Augusto Ischia (NA)

Hotel La Mandorla Ischia (NA)

La Reginella Terme Ischia (NA)

Re Ferdinando Ischia (NA)

Solemar Ischia (NA)

St. Raphael Terme Ischia (NA)

Terme San Lorenzo Ischia (NA)

Ulisse Ischia (NA)

Villa Maronti Ischia (NA)

Art Hotel Villa Fiorella Massa Lubrense (NA)

Baia Di Puolo Massa Lubrense (NA)

Central Park Massa Lubrense (NA)

Sant’Agata Massa Lubrense (NA)

Bed And Breakfast Del Corso Na p oli (NA)

Bella Ca p ri Na p oli (NA)

Cerasiello Na p oli (NA)

Decumani Hotel De Charme Na p oli (NA)

Del Real Orto Botanico Na p oli (NA)

Diletto A Napoli Na p oli (NA)

Dimora Dei Giganti Na p oli (NA)

Ginevra Na p oli (NA)

Green Park Na p oli (NA)

Hotel Maison Degas Na p oli (NA)

Hotel Tiempo Na p oli (NA)

Il Convento Na p oli (NA)

In Centro B&B Na p oli (NA)

Kursaal Na p oli (NA)

Magri’S Na p oli (NA)

Mercure Angioino Na p oli (NA)

Mergellina Na p oli (NA)

Parker’S Na p oli (NA)

Piazza Bellini Na p oli (NA)

Royal – Continental Na p oli (NA)

San Francesco Al Monte Na p oli (NA)

San Marco Na p oli (NA)

San Paolo Na p oli (NA)

Sui Tetti Di Napoli Na p oli (NA)

Suite Esedra Na p oli (NA)

The Grey Na p oli (NA)

Vistaviva B&B Na p oli (NA)

Zara Na p oli (NA)

Fiori D’Arancio Piano di Sorrento (NA)

Residence L’Incanto Piano di Sorrento (NA)

Hotel Pace Pom p ei (NA)

Palma Pom p ei (NA)

Visagi Pom p ei (NA)

Ancora Pontecagnano Faiano (SA)

Casa Albertina Positano (SA)

Eden Roc Positano (SA)

Villa Delle Palme Positano (SA)

Villa Gabrisa Positano (SA)

Tiro A Volo Pozzuoli (NA)

La Perla Praiano (SA)

Onda Verde Praiano (SA)

Villa Bellavista Praiano (SA)

Bonadies Ravello (SA)

Grand Hotel Salerno Salerno (SA)

Polo Nautico Salerno (SA)

Belsito San Paolo Bel Sito (NA)

Cristina Sant’Agnello (NA)

Albergo Ristorante Dei Baroni Sant’Anastasia (NA)

Pompei Scafati (SA)

San Leo Sessa Aurunca (CE)

Antico Palazzo Scala Sorrento (NA)

Astoria Sorrento (NA)

B&B Don Valerio Sorrento (NA)

Best Western Hotel La Solara – Sorrento Sorrento (NA)

Caruso Sea View Sorrento (NA)

Central Sorrento (NA)

Gran Paradiso Sorrento (NA)

Imperial Hotel Tramontano Sorrento (NA)

Johanna Park Sorrento (NA)

Linda Sorrento (NA)

Settimo Cielo Sorrento (NA)

Ulisse Deluxe Hostel Sorrento (NA)

Villa Kalimera Sorrento (NA)

Villa Maria Sorrento (NA)

Il Castello Terzigno (NA)

Holidays Torre del Greco (NA)

Vacanze San Crescenzo Vallo della Lucania (SA)

Vallo della Lucania (SA) Villa Giambattista Della Porta Vico Equense (NA)

Vico Equense (NA) Vietri Coast – Vietri Sul Mare Vietri sul Mare (SA)

