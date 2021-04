Buone notizie per i fan del Pibe de Oro. Amazon ha annunciato l’uscita di una serie tv sulla vita di Maradona, si chiamerà “Maradona – Sogno Benedetto”.

Maradona sbarca su Amazon: una serie tv sulla vita del calciatore, quando esce

Prodotto dalla BTF Media, in coproduzione con Dhana Media e Latin We, lo show andrà in onda entro la fine del 2021 in esclusiva su Amazon Prime Video in più di 240 Paesi del mondo. L’obiettivo è raccontare la carriera calcistica del campione e i momenti cruciali della sua vita.

La serie biografica sarà composta da 10 episodi della durata di un’ora circa. Maradona – Sogno Benedetto ripercorre in modo accurato i sessant’anni di vita del talento del calcio: dalle umili origini nel piccolo paese di Fiorito in Argentina, arrivando agli inizi della sua carriera nel Barcellona.

Per rendere ancora più veritiera ogni puntata, la serie è stata girata in Argentina, Spagna, Italia, Uruguay e Messico, luoghi cruciali per la vita del campione. Naturalmente non manca il suo arrivo a Napoli: grazie al suo talento Maradona riuscirà a conquistarsi la stima e l’affetto di tutta la città.

Il cast

Tre attori interpretano Maradona nelle diverse fasi della sua vita Nazareno Casero (Cronaca di una fuga), Juan Palomino (Magnifica 70) e Nicolas Goldschmidt (Supermax).

Nel cast troviamo Mercedes Morán, Pepe Monje e Peter Lanzani ma soprattutto Julieta Cardinali e Laura Esquivel, che vestono i panni di Claudia Villafañe, moglie di Diego Armando Maradona dal 1989 e dalla quale divorziò dieci anni dopo.

La produzione

Al timone della serie, Alejandro Aimetta, showrunner e regista degli episodi girati in Argentina, Messico e Uruguay, e sceneggiatore insieme con Guillermo Salmerón (El Marginal) e Silvina Olschansky (El Marginal). Roger Gual ed Edoardo De Angelis hanno diretto rispettivamente gli episodi ambientati in Spagna e Italia. Gli executive producer sono Francisco Cordero, Liliana Moyano, Mari Urdaneta, Ricardo Coeto e Luis Balaguer.

continua a leggere su Teleclubitalia.it