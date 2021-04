Sono 1334 i positivi su 9934 tamponi molecolari processati ieri in Campania. A fornire i dati è l’Unità di Crisi regionale nel bollettino odierno sui contagi giornalieri. Di questi, 811 sono asintomatici e 523 presentano sintomi legati al Covid-19.

Campania, zona arancione già in bilico. Aumentano tasso di positività e decessi

Il tasso di positività è in aumento attestandosi al 13,42% rispetto al 9,69% di ieri. In crescita anche i decessi: si contano infatti 35 vittime, di 29 sono decedute nelle ultime 48 ore e 6 hanno perso la vita in precedenza. Solo ieri le vittime erano 18, il 17 aprile 12, 16 aprile si sono registrati 31 decessi.

I guariti superano i contagi: oggi sono 1519. In aumento i ricoveri: 150 sono i pazienti in terapia intensiva, 4 in più rispetto a sabato. 1536, invece, sono i posti di degenza occupati nelle strutture campane, 7 in più rispetto al dato fornito ieri dall’Unità di Crisi.

Questo il bollettino di oggi:

(dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 1.334 (*)

di cui

Asintomatici: 811 (*)

Sintomatici: 523 (*)

* Positivi, Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai tamponi molecolari

Tamponi molecolari del giorno: 9.934

Tamponi antigenici del giorno: 1.716

​Deceduti: 35 (**)​

Totale deceduti: 5.987

Guariti: 1.519

Totale guariti: 273.561

** 29 deceduti nelle ultime 48 ore, 6 deceduti in precedenza ma registrati ieri.

​Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 150

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (***)

Posti letto di degenza occupati: 1.536

*** Posti letto Covid e Offerta privata.

