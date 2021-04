Aumentano i positivi e i ricoveri in Campania. Nelle ultime 24 ore si sono registrati ben 2.224 contagi su 20.325 tamponi molecolari esaminati. I dati sono riportati nel bollettino odierno diramato dall’Unità di Crisi della regione.

Campania, zona arancione in bilico: aumentano terapie intensive, più di 2mila contagi

L’indice di contagio sale a 10,94%, ieri invece si attestava al 10,45%. Si contano anche 40 vittime, 23 deceduti nelle ultime 48 ore e 17 registrati in precedenza ma registrati ieri. In calo i numeri dei ricoveri ospedalieri: 1.557 ricoverati con sintomi, 28 in meno di ieri, e 136 malati in terapia intensiva, nove in più di ieri. Per quanto riguarda i guariti oggi sono 2.168, ma per il secondo giorno consecutivo il numero dei guariti è inferiore a quello dei contagi.

Questo il bollettino di oggi:

(dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 2.224 (*)

di cui

Asintomatici: 1.615 (*)

Sintomatici: 609 (*)

* Positivi, Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai tamponi molecolari

Tamponi molecolari del giorno: 20.325

Tamponi antigenici del giorno: 5.646

​Deceduti: 40 (**)​

Totale deceduti: 5.891

Guariti: 2.168

Totale guariti: 267.074

** 23 deceduti nelle ultime 48 ore, 17 deceduti in precedenza ma registrati ieri.

​Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 136

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (***)

Posti letto di degenza occupati: 1.557

*** Posti letto Covid e Offerta privata.

continua a leggere su Teleclubitalia.it