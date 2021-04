Finisce il lockdown in Gran Bretagna. Riaprono pub e ristoranti, palestre, parrucchieri e negozi non essenziali. E’ la fine di un incubo per il Regno Unito dopo tre mesi di restrizioni. Decisiva la campagna vaccinale, che ha portato il Paese a raggiungere l’immunità di gregge.

Gran Bretagna, oggi è la fine del lockdown: riaprono barbieri, palestre e ristoranti

L’hanno battezzata la fase 2 dell’emergenza. A partire da oggi, l’Inghilterra entra in un nuovo capitolo della exit strategy. Il primo ministro Boris Johnson ha parlato dell’allentamento delle restrizioni anti-Coronavirus come di “un importante passo in avanti verso la nostra libertà” e “un grande sollievo per gli imprenditori che sono stati chiusi per molto tempo”. Intanto dalle prime ore di stamane si segnalano file davanti ai negozi ed esercizi commerciali in diverse città del Regno Unito. Ad esempio a Oxford Street a Londra, dove i decessi sono crollati. In una delle vie dello shopping più frequentate al mondo, si sono formate lunghe file davanti ai negozi in attesa della riapertura.

Nei giorni scorsi il premier aveva confermato che a partire da oggi l’Inghilterra passa alla fase 2 del piano tracciato dal governo per cancellare le restrizioni imposte dalla pandemia da Coronavirus. “Non vediamo segnali nei dati attuali per ritenere di dover deviare da questo programma”, ha detto il primo ministro britannico. “Il 12 aprile andrò anche io al pub e, con cautela ma senza tornare indietro, porterò una pinta di birra alla bocca”, le parole di Johnson. Il premier ha comunque invitato i cittadini a rispettare le solite regole di igiene e sul distanziamento sociale: “È attraverso la cautela e il monitoraggio dei dati in ogni fase, e seguendo le regole, che speriamo, insieme, di rendere irreversibile questa roadmap verso la libertà”.

L’immunità di gregge

Decisivi i passi in avanti anche nella campagna vaccinale. Infatti il Regno Unito si appresta a superare la soglia delle 40 milioni di dosi somministrate. Secondo uno studio dell’Imperial College di Londra il Paese potrebbe così raggiungere l’immunità di gregge, con quasi i tre quarti della popolazione con gli anticorpi contro il virus, tra vaccinati e guariti.

continua a leggere su Teleclubitalia.it