Lotteria degli scontrini, domani l’estrazione: premi da 100mila euro

Ci sarà domani la seconda estrazione della lotteria degli scontrini. In palio ci sono dieci premi da 100 mila euro per i clienti e 10 premi da 20 mila euro per i commercianti dove è stato effettuato l’acquisto.

Se dunque avete effettuato un acquisto in un negozio utilizzando bancomat o carta di credito e avete registrato il codice personale della lotteria degli scontrini al momento del pagamento potrete essere fra i fortunati vincitori.

Ogni mese saranno dunque effettuate: estrazioni settimanali con 15 premi da 25.000 euro per gli acquirenti e 15 premi da 5.000 euro per gli esercenti ed estrazioni mensili con 10 premi da 100.000 euro per gli acquirenti e 10 premi da 20.000 euro per gli esercenti.

Il calendario delle estrazioni mensili

Le estrazioni mensili si terranno di giovedì per ogni mese e fino a dicembre 2021. Le date: giovedì 11 marzo; giovedì 8 aprile, 13 maggio, 10 giugno, 8 luglio, 12 agosto, 9 settembre, 14 ottobre, 11 novembre, 9 dicembre.

Giovedì 10 giugno 2021 saranno effettuate anche le prime estrazioni settimanali del 2021 fra tutti i corrispettivi registrati dal sistema lotteria dal 31 maggio 2021 al 6 giugno 2021.

Come scoprire chi ha vinto

Dopo l’estrazione i tagliandi vincenti saranno pubblicati sul sito della Lotteria degli Scontrini. Poi le comunicazioni della vincita saranno direttamente comunicate alle persone tramite differenti modalità previste.

Ai clienti la comunicazione arriverà tramite Pec (se l’indirizzo di posta elettronica certificata è stato fornito nella sezione “area riservata”) o tramite raccomandata AR all’indirizzo di residenza o al domicilio fiscale disponibile nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr) o in Anagrafe Tributaria.

