Tragedia a Bacoli in via Cuma nel primo pomeriggio. Un giovane di 27 anni, Giuseppe Somma, è morto in sella alla sua moto dopo un impatto fatale con un’automobile proveniente dall’altra direzione.

Bacoli, incidente in via Cuma: muore ragazzo di 27 anni

L’impatto si è consumato intorno alle 15 del pomeriggio in via Cuma, nella frazione Fusaro del comune flegreo. Ancora incerta la dinamica così come le eventuali responsabilità del sinistro. Sul caso indagano la Polizia Municipale di Bacoli e i Carabinieri di Pozzuoli. Inutile l’intervento dei sanitari del 118, che hanno soltanto potuto constatarne il decesso. Intanto il conducente dell’auto è stato fermato poiché sarà sottoposto agli esami tossicologici.

Giuseppe Somma sarebbe dunque morto sul colpo dopo essere stato sbalzato dalla sella del suo motoveicolo a seguito dell’impatto frontale. In queste ore la notizia sta facendo il giro del web, gettando nello sconforto amici e parenti. Tanti in queste ore i messaggi di cordoglio apparsi sui social per commemorare il 27enne, conosciuto in paese per essere il titolare di un’officina di riparazione di barche in via Giulio Cesare. “Non si può accettare, amico mio”, il commento incredulo di Adele. “Mi hai straziato il cuore, amico mio: vola forte e salutami papà”, il post di Cristian.

