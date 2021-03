Per evitare un controllo sperona l’auto della Polizia Municipale di Napoli e ferisce una vigilessa. Protagonista dell’insolita vicenda è il conducente di un Apecar, che nel frattempo è riuscito a fuggire, salvo poi presentarsi spontaneamente al Comando per farsi identificare.

Napoli, con l’Apecar sperona auto dei Vigili e ferisce un agente

Alcuni giorni fa, a bordo di un mototriciclo, un uomo si sarebbe imbattuto a Secondigliano in una pattuglia della Polizia Municipale. Per evitare il controllo, avrebbe speronato l’auto, provocando il ferimento di una vigilessa. Poi avrebbe ingaggiato una breve colluttazione con l’altro agente per darsi alla fuga. Nello stesso giorno il responsabile si è presentato al Comando della Polizia municipale di Napoli, dove lo hanno identificato e denunciato a piede libero, così come concordato con il pm di turno. Il motocarro è sotto sequestro. Mentre l’agente è medicata al Cto dove le hanno saturata la ferita all’arcata sopraccigliare con una diagnosi di lieve trauma cranico.

Domani giovedì primo aprile alle 12 l’assessore comunale con delega alla polizia locale Alessandra Clemente e il comandante della Polizia municipale Ciro Esposito si recheranno in visita all’Unità operativa di Secondigliano per esprimere vicinanza all’agente. “Nonostante le ferite riportate – dichiara Clemente – ha cercato in ogni modo di svolgere il proprio dovere e fermare l’aggressore. Questo dimostra abnegazione alla divisa, un tratto che accomuna i nostri agenti di polizia locale. Per fortuna si rimetterà presto dalle ferite riportate. Di questo sono felice insieme a tutti gli abitanti di Secondigliano che hanno manifestato subito la piena solidarietà all’agente”.

continua a leggere su Teleclubitalia.it