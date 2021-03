Guai per Federico Fashion Style. Il nostro parrucchiere dei vip è stato sanzionato dalla polizia Municipale di Sassari nella tarda mattina di oggi.

Multa per Federico Fashion Style: cosa è successo

Il motivo? C’erano troppe persone rispetto a quanto previsto: sei clienti, sei parrucchieri più tre clienti in attesa. Da giorni Federico Fashion Style è al centro di polemiche per la sua attività. Inoltre, di recente la sua autovettura è stata danneggiata dopo il grande clamore per la sua partecipazione televisiva a Live – Non è la D’Urso.

Leggi le altre notizie di gossip

Federico Fashion Style non ha ancora commentato l’accaduto, ma questa mattina il parrucchiere dei vip ha pubblicato fotografie e video su Instagram del salone nel quale si trovava. Su Instagram ha commentato così: “Questo video e questa immagine sono risultati che parlano da soli: sin dal primo giorno i saloni che mi hanno ospitato sono stati pieni, con appuntamenti sold-out ad ogni tappa. Titolari e clienti, che non ringrazierò mai abbastanza, sono stati ospitali, entusiasti e felici di questo progetto, nato perché per me il lavoro non si ferma e non si deve fermare mai”, ha scritto Federico Fashion Styles in un post.

“Lavoro, ci tengo a ribadirlo, che non è stato tolto a nessuno, anzi, si è trattato di collaborazioni proficue ed infinitamente emozionanti. Questo tour in Sardegna è un modo per mostrare il mio operato anche al di fuori dei miei saloni ma è soprattutto un modo per dare la possibilità a chiunque di provare un’esperienza diversa e, spero, unica. Quindi cattiveria, invidia e parole dette gratuitamente, lasciano il tempo che trovano. Quello che conta davvero è che i sardi e la Sardegna mi hanno accolto a braccia aperte e con un calore indescrivibile. E se non è un grande successo questo”.

continua a leggere su Teleclubitalia.it