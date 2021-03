Forse un diverbio tra pedone e due automobilisti di passaggio, o forse una vendetta personale. Questa mattina a Boscoreale, in provincia di Napoli, un 61enne, Luigi Ambrosio, è rimasto ferito a colpi di pistola esplosi al culmine di una lite.

Boscoreale (Napoli), picchiato e sparato in strada

Secondo quanto riporta Il Mattino, questa mattina, intorno alle 8, la vittima era in via Promiscua a Boscoreale quando sarebbe stato avvicinato da una vettura con un a bordo due persone. I due aggressori l’avrebbero prima insultato, poi sarebbero scesi dall’abitacolo e l’avrebbero picchiato. Infine uno di loro avrebbe estratto un’arma e gli avrebbe sparato contro alcuni colpi di pistola.

Il 61enne adesso è in ospedale, ferito, ma non in pericolo di vita. Nessun proettile l’ha raggiunto. Sono in corso approfondimenti per capire la dinamica dei fatti. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata. In corso i rilievi del nucleo investigativo. Al momento non è esclusa alcuna pista. Spetta ai militari dell’Arma fare luce sul movente.

