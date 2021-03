Nel decreto Sostegno, secondo quanto si apprende, verrà rifinanziato per 1 miliardo di euro il Reddito di cittadinanza e verrà prorogato il Reddito di emergenza.

“Il decreto sostegno prevederà interventi calibrati sui danni economici effettivamente subiti, prendendo a riferimento un’intera annualità e non singole mensilità”. Lo chiariscono fonti del Ministero dello sviluppo economico, aggiungendo che “altre interpretazioni, come quella dei due mesi 2020 per il calcolo dei danni, sono fuorvianti e prive di fondamento.

Il primo decreto economico del Governo Draghi mantiene, dunque, una delle principali misure di sostegno al reddito per le famiglie in difficoltà, soprattutto per quelle del Sud che sono fra i maggiori beneficiari del reddito di Cittadinanza e del reddito d’Emergenza, istituito in occasione dello scoppio della pandemia.

Rifinanziamento del RdC

Una precisazione è arrivata anche in merito ai ristori per le imprese, istituiti dal Decreto, che intende calibrare le misure sul danno effettivamente subito, considerando un intero anno e non singole mensilità. Le indiscrezioni sulle due mensilità – si precisa – “sono fuorvianti e prive di fondamento”.

