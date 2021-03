Blitz dei carabinieri al bar Makerè di Giugliano, locale chiuso e clienti sanzionati. I militari dell’arma della compagnia di Giugliano hanno sorpreso decine di persone a consumare bevande acquistate nel noto bar e consumate all’esterno.

Chiuso il Makerè

La calca di persone all’esterno del locale ha attirato l’attenzione dei carabinieri che hanno effettuato controlli e sanzionato alcuni clienti perchè privi di mascherina. Per il bar è stata disposta. Per il bar, invece, è stata disposta la chiusura per 5 giorni per inosservanza delle norme anti covid.

Dopo l’appello del sindaco i controlli in città si sono intensificati. La Campania fino a domani è in zona arancione per passare in zona rossa a partire da lunedì. Come recita il nuovo Dpcm, a partire da oggi, torna la possibilità di vendere bevande da asporto dopo le 18, ma non per pub, bar, birrerie e caffetterie. La nuova regola varrà solo per gli “esercizi di commercio al dettaglio di bevande”, principalmente enoteche.

continua a leggere su Teleclubitalia.it