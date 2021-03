Mahmood è un cantautore e rapper italiano, vincitore del Festival di Sanremo 2019 con il singolo “Soldi”. Scopriamo alcune curiosità su di lui.

Mahmood: età

Mahmood è nato a Milano il 12 settembre del 1992 sotto il segno della Vergine. Ha 29 anni. La sue origini sono per metà italiane e per metà egiziane.

Mahmood: vero nome

Alessandro Mahmoud è il suo vero nome, ma in arte, come tutti lo conoscono, si fa chiamare Mahmood. Con questo pseudonimo è diventato uno dei cantanti più famosi d’Italia, in particolare per il suo percorso a Sanremo, nel 2018 nella categoria Giovani, e l’anno successivo tra i big, riuscendo anche a vincere la kermesse con il suo brano Soldi.

Mahmood: fidanzato

Il rapper Mahmood non ha mai fatto outing pubblicamente. In un’intervista a gay.it, l’artista aveva dichiarato: “Apprezzo molto gli artisti che hanno avuto il coraggio di dichiararsi in pubblico, ma non giudico minimamente chi ancora non ha avuto la forza. Penso ognuno debba dichiararsi quando meglio crede. Quando pensa che sia il momento più opportuno”.

Il cantautore aveva poi parlato della condizione dei gay in Egitto, dichiarando: “Sono molto legato a quelle terre, pur non essendoci andato moltissime volte. Mi sento così impotente. Posso solo sperare che la situazione migliori, sia in Egitto che in tutti quei Paesi in cui vi è una disparità”.

Nonostante non abbia mai fatto outing, Mahmood è stato spesso accostato ad alcuni uomini. Di recente, il cantautore è stato paparazzato in compagnia di Gabriele Esposito, ballerino divenuto famoso grazie al talent show Amici di Maria De Filippi. Tuttavia si tratta solamente di un’indiscrezione. Ad oggi, infatti, non sappiamo con certezza se Alessandro sia fidanzato o meno e soprattutto se con un uomo o una donna.

Canzoni

Mahmood è divenuto famoso grazie al brano “Soldi” che presentò al Festival di Sanremo nel 2019 e grazie al quale vinse la 69esima edizione. Tra le canzoni più amate dal pubblico, ricordiamo: Dorado, Barrio, Sabbie mobili, Rapide e Inuyasha.

Mahmood a Sanremo 2021

Al Festival di Sanremo 2021 sarà ospite Mahmood. Non è chiaro se sarà lui ad aprire la quarta serata della kermesse oppure se si esibirà più tardi. Ma non sarà l’unico ospite speciale di questa sera, ci saranno anche Alessandra Amoroso e l’attrice Matilde Gioli.

