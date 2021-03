Una gravidanza normale, quarto figlio in arrivo, attenzione particolare alle norme anti Covid per se e per la sua famiglia, ma non è bastato. A pochi giorni prima del parto qualcosa non va, poi l’amara scoperta. La dottoressa Annalisa Furnari racconta la sua storia.

Arriva il giorno del parto: la paura ha sopraffatto la gioia di quel momento. L’arrivo dell’ambulanza per portar via Annalisa è ancora un ricordo indelebile per tutta la famiglia.

Giorni tremendi in lotta per sconfiggere il covid e la voglia di conoscere la sua bambina.

Poi il grande giorno, piano piano tutta la famiglia si negativizza e si riabbracci con la nuova arrivata Viviana Pia.

