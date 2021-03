Gaia, vincitrice del talent Amici di Maria De Filippi, arriva al Festival di Sanremo 2021 con la sua nuovissima canzone “Cuore Amaro”. Per l’artista 23enne è la sua prima esibizione al Festival di Sanremo, come anche per altri cantanti in gara che si esibiranno nella seconda serata della kermesse.

“Cuore amaro”, testo della canzone di Gaia

Fedele ai miei sogni

Senza paura poi di cadere

Fedele ai ricordi

Ricadere

Benedico gli errori più grandi

Perché ho fatto di peggio più tardi

Io volevo soltanto portarmi

La giungla tra questi palazzi

Sotto una lacrima che bagna tutta la città

Strada di arterie che ritorna da me

Fedele ai miei sogni

Senza paura poi di cadere

Fedele ai ricordi

Ricadere

Benedico gli errori più grandi

Perché ho fatto di peggio più tardi

Io volevo soltanto portarmi

La giungla tra questi palazzi

Sotto una lacrima che bagna tutta la città

Strada di arterie che ritorna da me

“Cuore amaro”, significato della canzone di Gaia

Del suo brano, Gaia ha dichiarato di averlo dedicato a sé stessa. ” “È un’autobiografia di immagini che raccontano i miei primi traguardi, quelli che non ho mai celebrato e anche i tanti errori, che benedico ogni giorno, perché senza di loro non sarei qui”, spiega la cantante.

Ma soprattutto racconta di una Giaia matura, consapevole della sue capacità . “Questa canzone accoglie tutte le mie anime, la mia nuova consapevolezza, il tempo e la perseveranza che mi aiutano a stare in equilibrio, a non cadere, perché i miei sogni hanno radici forti e profonde, ben piantate a terra. Sono pochi minuti che raccontano mesi, anni, è l’afa amazzonica che non vedo l’ora trasudi da quel palco, dalla mia pelle e dalle vostre orecchie. Che questo cuore amaro non sia più il mio, ma il nostro”.

continua a leggere su Teleclubitalia.it