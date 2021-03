Coma Cose sono ufficialmente tra i “Big” di Sanremo. Il duo milanese è formato da Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano, in arte California. Ma scopriamo alcune curiosità su di loro.

Coma Cose: età

Fausto Zanardelli dei Coma Cose è nato a Gavardo, in provincia di Brescia, il 21 novembre 1978. Fausto ha dunque 41 anni. Francesca Mesiano (in arte California) ha invece 30 anni.

Coma cose: carriera

Zanardelli da giovane ha lavorato come fonico per poi pubblicare nel 2010 il disco Hanno ragione i topi per la Foolica Records, etichetta dei Thegiornalisti.

Prima dei 35 anni ha pubblicato quattro dischi indie-rock con lo pseudonimo Edipo ma la sua attività discografica non è andata come sperava. Dopo l’esperienza con Foolica è approdato alla Universal ma l’esperienza con la major l’ha spinto poi a cambiare vita. Per questo a 35 anni ha cominciato a lavorare come commesso.

Nello stesso negozio conosce Francesca Mesiano, nome d’arte California, che l’ha poi convinto a riprendere le sue orme nel mondo della musica e a farlo insieme, con il progetto innovativo Coma Cose. I due hanno condiviso le pause caffè a lavoro e poi la convivenza. California, all’anagrafe Francesca Mesiano, faceva la DJ e si è diplomata a Milano in scenografia, dopo essersi trasferita nel capoluogo da Pordenone, città d’origine. I due, solo nei primi due anni di attività, hanno fatto oltre settanta date in tour in giro per l’Italia.

Coma cose: stanno insieme

I Coma Cose sono un duo non solo artistico, ma anche sentimentale. “E quindi – dicono con una battura – potremo essere gli unici all’Ariston a poterci avvinghiare”.

Coma cose: Sanremo 2021

I Coma Cose arrivano al Festival di Sanremo tra i Big con un brano scritto a quattro mani, Fiamme negli occhi. Il duo milanese ha rivelato che il testo è “una fotografia della nostra storia, forse della storia di molti. È una canzone che parla di restare insieme anche di fronte agli ostacoli. La nostra vita, i nostri sogni, la musica per noi sono un viaggio da percorrere insieme e a volte c’è bisogno di urlarselo in faccia. Crediamo a un percorso di condivisione e crescita reciproca, speriamo che anche altre persone si rivedano in tutto questo”

continua a leggere su Teleclubitalia.it