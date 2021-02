Una relazione non gradita, è stato questa la motivazione di una violenta lite in strada da parte di due famiglie residenti a Gravina di Puglia. Entrambi i genitori della coppia non erano d’accordo al fidanzamento e, dopo essersi dati appuntamento per chiarire la situazione, la discussione sarebbe appunto degenerata in rissa.

Lite in pieno giorno

I quattro protagonisti, i due papà 46enni, il ragazzo 19enne coinvolto nella relazione e la sorella 22enne della fidanzata di lui, si sarebbero affrontati a mani nude arrivando ad utilizzare anche un martello.

I fatti

I fatti sono avvenuti nel primo pomeriggio di lunedì 21 febbraio scorso, per strada, nel centro storico di Gravina in Puglia, dove i quattro sono stati arrestati in flagranza dai militari dell’Arma locale, intervenuti dai passanti che stavano assistendo al violento litigio. Tutti i protagonisti hanno riportato lesioni più o meno leggere, fatta eccezione per la ragazza di 22 anni che è finita al pronto soccorso per la frattura di un dito della mano.

I quattro finiti ai domiciliari fino a quando, all’esito della udienza di convalida, il gip di Bari ha disposto la misura del divieto di avvicinamento gli uni agli altri.

