“in questo ultimo miglio non possiamo assolutamente abbassare la guardia: non ci sono oggi le condizioni epidemiologiche per abbassare le misure di contrasto alla pandemia”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, in un intervento al Senato per le comunicazioni riguardanti le misure per fronteggiare l’emergenza Covid-19.

Covid, Speranza: “Non ci sono le condizioni per allentare misure”

Speranza ha annunciato un nuovo Dpcm, visto che l’ultimo scade proprio il 5 marzo. Il nuovo provvedimento entrerà in vigore il 6 marzo e fino al 6 aprile. Ma non ci saranno allentamenti delle misure, assicura ancora il ministro della Salute.

L’Italia continuerà a essere divisa in “zone colorate” in base ai vari livelli di criticità. “Sarebbe un grave errore se all’improvviso, senza alcuna evidenza scientifica, affrontassimo in modo diverso dagli altri Paesi l’emergenza. Differenziare le misure sul piano regionale legando le scelte a parametri scientifici ci consente di agire in modo proporzionale”, ha aggiunto il ministro Speranza. “E ci ha permesso finora di non ricorrere ad altri lockdown generalizzati, a differenza di altri Paesi che ne hanno fatti due o addirittura tre – spiega Speranza parlando al Senato -. Ritengo sia utile anche alla luce delle varianti, favorire un nuovo confronto in un tavolo tecnico tra Iss e Ministero per delineare il quadro in cui siamo”.

