“Morto il marito di Mara Venier”, la fake news invade il web e scatena l’ira della nota conduttrice. Una bufala davvero di cattivo gusto quella che sta girando da circa 48 ore in rete. Diverse testate hanno lanciato online la notizia della morte di Nicola Carrano, attuale marito della Venier.

Morto il marito di Mara Venier: la bufala

La notizia ha fatto infuriare la conduttrice che ovviamente non l’ha presa bene e ha smentito tutto sui social: “Mio marito è vivo e sta benissimo, scrive su Instragram. Ha solo mal di denti. Vergognatevi Siete delle mer**.” Centinaia i messaggi di solidarietà da parte del mondo vip e non solo nei confronti della Venier.

La Santarelli ha scritto a Mara che sono circolate fake news anche su suo figlio, che ha lottato e vinto contro il cancro. Non c’è limite al peggio, in questo genere di notizie infatti non si guarda in faccia a nessuno: si diffondono bufale sui grandi come sui più piccoli. “Allucinante… Ti abbraccio grande donna”, così ha risposto Mara Venier a Elena. Tutti hanno trovato vergognoso quanto accaduto, e lo è decisamente.

Anche la stessa conduttrice era stata, in passato, vittima di una notizia fake. La bufala lanciata sul web la dava per morta. Anche in quel caso la sua reazione non si fece attendere, denunciando i fatti procedendo per vie legali.

continua a leggere su Teleclubitalia.it