Elezioni comunali in arrivo e in lizza per le prossime candidature spuntano già i primi nomi. Ed alcuni sono davvero curiosi. A Salerno una nota pornostar sembrerebbe essere pronta a scendere in campo.

Priscilla Salerno, dai film per adulti alla politica: “Ci stiamo lavorando”

Si tratta di Priscilla Salerno: l’attrice e produttrice di film per adulti sarebbe, secondo alcune indiscrezioni, in procinto di candidarsi al consiglio comunale di Salerno in vista delle prossime elezioni amministrative. A riportarlo è l’edizione odierna del quotidiano “La Città”.

All’anagrafe Tina Ciaco, Priscilla Salerno, 40 anni, sarebbe pronta a sbarcare nel mondo della politica. Una possibilità che la stessa attrice ha confermato recentemente, in occasione di un incontro sul reato di revenge porn. “Stiamo lavorando a questa possibilità”, aveva dichiarato la produttrice.

continua a leggere su Teleclubitalia.it