Si celebra oggi 17 febbraio la festa del gatto. E’ il caso di fare gli auguri ai nostri amici felini. Proviamo però a capire perché sia stata scelta proprio questa data e ad approfondire tutto quello che c’è da sapere sul giorno più cat friendly dell’anno.

Perché proprio oggi

La festa di oggi diventa un’ocacsione per dire grazie ai nostri gatti che ci tengono compagnia anche nei momenti più difficili. La data designata per questa ricorrenza però non è casuale. Infatti, la festa del gatto viene celebrata proprio oggi in riferimento a molti fattori. Andiamoli a scoprire insieme.

Uno dei motivi che spingono a designare il 17 febbraio come la festa del gatto è relativa al loro essere così indipendenti. Tale caratteristica è propria dei nati sotto il segno dell’Acquario. Lo zodiaco afferma che i nati sotto tale segno sono dominati da Urano, che è il protettore degli spiriti liberi e anticonvenzionali.

C’è poi chi riconduce il tutto a una analisi della cifra romana per indicare il numero 17, ovvero XVII, il cui anagramma è “VIXI”, in latino “ho vissuto”. In riferimento alla credenza che i gatti abbiano sette vite. Sempre sul fronte dei numeri non manca chi individua radici con una credenza dei paesi nordici, dove il 17 è un numero che porta buona sorte, nell’accezione “vivere una vita per sette volte”. In questo caso il 17 sarebbe quindi da intendersi con il significato di “una volta morirò e sette vivrò”.

Festa del gatto: frasi da dedicare ai nostri amici felini

La festa del gatto serve per omaggiare i nostri amici felini che sono diventati una parte importante nelle nostre vite. Basti pensare che 7,3 milioni di italiani ne possiede uno. Nel giorno della festa del gatto, anche l’Ente Nazionale Protezione Animali ha reso omaggio all’animale domestico più amato d’Italia: “Ai gatti vanno doppi auguri perché ci hanno tenuto compagnia e dato conforto due volte in più di quello che fanno abitualmente”, ha dichiarato Carla Rocchi, la presidente nazionale Enpa riferendosi al ruolo fondamentale di questi animali durante i mesi più duri di lockdown. Inoltre sui canali social hanno pubblicato un video proprio per festeggiare al meglio questa ricorrenza.

Dunque, non ci resta che fare tanti auguri al nostro gatto dedicandogli un bel pensiero:

Non c’è nulla di più dolce, nulla che dia alla pelle una sensazione più delicata, più raffinata, più preziosa del pelo tiepido di un gatto. (Guy de Maupassant)

Ai gatti riesce senza fatica ciò che resta negato all’uomo: attraversare la vita senza fare rumore. (Ernest Hemingway)

L’uomo può considerarsi civile nella misura in cui è capace di capire il gatto. (George Bernard Shaw)

Ci sono due modi di sfuggire alle miserie della vita: la musica e i gatti. (Albert Schweitzer)

