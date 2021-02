Scuole chiuse fino a sabato 20 febbraio a Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli. Lo ha deciso il sindaco del comune vesuviano, Gianluca Del Mastro, nell’ordinanza firmata ieri per cercare di arginare il rischio contagio. Il rientro in classe è previsto, quindi, per lunedì 22 febbraio prossimo.

Pomigliano d’Arco, troppi contagi in città: nuova ordinanza del sindaco

Del Mastro aveva già disposto la chiusura delle scuole per ieri, lunedì 15 febbraio, per evitare assembramenti all’esterno delle scuole in vista del Martedì Grasso del Carnevale e la chiusura delle piazze fino a domani.

Ieri, invece, ha firmato una ulteriore ordinanza con la quale ha disposto la sospensione delle attività didattiche in presenza delle scuole di ogni ordine e grado e dei servizi educativi per l’infanzia dal 17 al 20 febbraio. Il sindaco non ha escluso che potrebbero esserci ulteriori proroghe in caso di un aumento dei casi nelle scuole.

