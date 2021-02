Federica Pellegrini è una nuotatrice molto amata dal pubblico italiano. La sua presenza a Italian’s Got Talent le ha dato modo di farsi conoscere anche in veste di conduttrice. Stasera sarà ospite del programma C’è posta per Te, condotto dalla mitica Maria De Filippi. Scopriamo alcune curiosità su di lei.

Federica Pellegrini: età

La campionessa è nata il 5 agosto del 1988 a Mirano, in provincia di Venezia. Ha dunque 32 anni ed è del segno del Leone.

Altezza

La Pellegrini è alta 1,79 cm.

Fidanzato e figli della campionessa

Federica Pellegrini e Filippo Magnini sono stati una delle coppie più amate e, soprattutto, di successo del mondo dello sport e, in particolar modo, del nuoto. Tra loro, però, evidentemente qualcosa non ha funzionato ed i due hanno preso strade diverse. Lei ora è innamoratissima di Matteo Giunta, ex nuotatore ed allenatore di nuoto italiano, mentre lui si (stava) per sposare con Giorgia Palmas salvo poi annullare le nozze. Al momento la Pellegrini non ha figli.

Curiosità su Federica Pellegrini

Ha vinto la sua prima medaglia a 16 anni



La campionessa di nuoto ha vinto tantissime medaglie e collezionato incredibili successi, ma quella che vogliamo ricordare è la sua prima medaglia olimpica, un argento nei 200 metri stile libero, vinta alle Olimpiadi del 2004 ad Atene, quando aveva appena 16 anni.

Ama curarsi ed essere femminile



Federica Pellegrini passa molto tempo in costume da bagno e con in testa la cuffia da piscina, ma quando li mette da parte ama indossare abiti molto femminili e tacchi alti. Infatti, per lei essere una sportiva non significa essere sempre in tuta e ne dà prova nelle occasioni mondane in cui la vediamo indossare abiti meravigliosi, impreziositi da acconciature e make up sempre impeccabili.

Ha paura del mare



Sembra incredibile che una nuotatrice abbia paura del mare, ma per Federica Pellegrini è così. Infatti, la campionessa non nuota dove non vede il fondo, come spesso succede quando si è nel mare. La sua acqua ideale è quella della piscina, dove si trova perfettamente a suo agio e non ha paura di niente, se non di perdere le gare a cui partecipa.

continua a leggere su Teleclubitalia.it