Ormai il nome c’è ed è sulla bocca di tutti. Denise Esposito, 28 anni. E’ la nuova fidanzata di Gigi d’Alessio. La giovane avrebbe fatto perdere la testa al cantante. Alta, formosa, sensuale. E’ così che appare anche nelle foto spulciate su Instagram.

Denise Esposito: la nuova fidanzata di Gigi d’Alessio

Per ora l’ufficialità non c’è. Nessuno dei due ha condiviso una foto che possa confermare l’esistenza della relazione. Ma dopo la “bomba” lanciata ieri da Il Mattino, però, il cantante non si è affrettato a smentire.

I due si sono conosciuti a Capri questa estate, precisamente a metà luglio, come apprende Teleclubitalia.it. Denise avrebbe soggiornato nell’isola insieme ad amici per alcuni giorni di vacanza, Gigi era lì per un evento. La 28enne si sarebbe presentata a lui come una fan. Ma la scintilla è scoccata presto. E nel giro di poche settimane hanno iniziato a frequentarsi. Tanto che Gigi avrebbe deciso già di presentarla ai figli. Non si tratterebbe di un semplice flirt, insomma. Ma di qualcosa di più serio. I due sono stati avvistati insieme in Lamborghini a Roma, dove il cantante neomelodico ha una villa.

Chi è Denise Esposito: età, professione, foto instagram

Tutto ciò che conosciamo su Denise Esposito è l’età, 28 anni. E’ nata a fine novembre. Ama la mondanità, in particolare frequentare i locali “in” di Napoli e della provincia. Si è fatta fotografare al Salotto la Veronica di Pozzuoli, al Neasy, al Chandelier. Eserciterebbe la professione di avvocato, visto che sul profilo appare la dicitura “legale”. Sembra che appartenga a un mondo lontano dai vip e dalla musica. Eppure, si sa, l’amore è cieco. E anche la distanza anagrafica non ha rappresentato un problema. Adesso i fan di Gigi sono trepidanti: aspettano solo l’ufficialità.

continua a leggere su Teleclubitalia.it