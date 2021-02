Focolaio di Covid-19 in una RSA di Qualiano sulla circumvallazione esterna. Sono già sei le vittime e circa 30 i positivi. A darne notizia il sindaco Raffaele De Leonardis, nel bollettino settimanale diramato via social. La struttura è stata messa in quarantena.

Qualiano, focolaio in una RSA: sei vittime e 30 positivi

Epicentro del focolaio è la struttura “Oasi del Paradiso”. “Di concerto con l’ASL abbiamo messo in atto tutte le misure di sicurezza compresa la disposizione di quarantena per l’intera struttura – ha spiegato il sindaco -. Come da mia ordinanza, pazienti e personale sanitario sono stati completamente isolati. La decisione è stata presa a seguito di diverse morti sospette avvenute nella casa di risposo, i cui tamponi post mortem hanno dato esito positivo al Covid”.

A Qualiano attualmente si contano 102 positivi. Il sindaco infine chiude il suo intervento su Facebook con una raccomandazione rivolta a tutta la cittadinanza: “Queste tragiche notizie devono farci comprendere come il virus non sia stato sconfitto ed è ancora presente. Pertanto, ancora una volta, invito tutti a rispettare le poche e semplici regole per evitare che il contagio si diffonda ulteriormente”.

