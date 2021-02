Questa sera, domenica 7 febbraio, andrà in onda una nuova puntata di Mina Settembre, la fiction di Rai 1: vediamo qualche anticipazione.

Nella quarta puntata abbiamo visto Claudio un po’ distaccato nei confronti di Mina perché interessato a un’altra donna. Il personaggio di Serena Rossi non ha gradito la cosa, così come non ha preso assolutamente bene la notizia di un viaggio che Domenico intraprende insieme alla fidanzata per capire se la loro relazione possa essere salvata. Per fortuna è arrivato il lavoro a distrarre la nostra eroina. L’episodio si è concluso con Domenico che è tornato da Mina, la quale però ha ferito Titti insinuando che la famosa amante di suo padre possa essere stata proprio lei.

Mina Settembre: anticipazioni 7 febbraio

Anche questa sera l’amore la farà da padrone come sempre ma cosa accadrà? I due episodi sono: La vita è un morso e Un giorno brutto. Vediamo le anticipazioni di Mina Settembre di questa sera, 7 febbraio.

La vita è un morso

Mina è felicissima che Domenico abbia lasciato la sua fidanzata e sia tornato da lei innamoratissimo, e che abbia cambiato casa andando a vivere con i genitori. L’assistente sociale, però, non può godersi l’avvenente ginecologo perché deve occuparsi di Michele, un uomo che è agli arresti domiciliari e che vorrebbe ottenere un permesso speciale per recarsi al funerale di un amico, un vicino di casa recluso come lui con cui aveva creato un rapporto speciale.

Un giorno brutto

Nel secondo episodio della serie che sta ottenendo ascolti record, Irene, l’amica avvocato di Mina, cerca l’assistente sociale dal cappottino rosso perché per errore ha scambiato con lei la sua agenda, dove sono scritti tutti i suoi appuntamenti importanti. In una delle scorse puntate questo dettaglio dell’agenda era già venuto fuori. Mina vorrebbe restituirgliela, ma al consultorio subentra un problema ben più spinoso: una ragazza accusa Domenico di aver abusato di lei e in men che non si dica la notizia fa il giro del quartiere. La cosa turba non poco Mimmo, che compirà un gesto inaspettato che metterà in crisi Mina, che tuttavia si renderà conto di provare ancora qualcosa per Claudio. Come finirà questa nuova puntata della fiction tutta napoletana? Lo scopriremo questa sera su Rai 1.

