Napoli, festa con 20 persone al bar: tutti sanzionati, chiuso locale

Nel locale, in piazza San Francesco a Capuana, hanno sorpreso il gruppo numeroso a festeggiare e a consumare alcolici, privi di mascherina. Tutti sono stati sanzionati per inottemperanza alle misure anti Covid-19. Inoltre, i poliziotti hanno sanzionato anche il titolare e disposto la chiusura del locale per 5 giorni.

Una vicenda analoga si è verificata lo scorso 25 gennaio. Sempre a Napoli gli agenti sorpresero 14 persone a cena in un ristorante che erano sedute ai tavoli intente a mangiare cibo e consumare bevande, e le hanno sanzionate assieme al titolare, per inottemperanza alle misure anti Covid-19. Anche in questo caso i poliziotti disposero la chiusura dell’esercizio per 5 giorni.

