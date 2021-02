GIUGLIANO. Controlli della municipale questa mattina a Giugliano. Gli agenti hanno effettuato un posto di controllo in piazza Annunziata: in 2 ore sono state rilevate 68 infrazioni per mancanza di assicurazione, 101 veicoli senza revisione.

Giugliano, controlli della municipale

Le verifiche sono andate avanti poi in via Aniello Palumbo dove sono state multate 20 auto parcheggiate in seconda fila, 10 in divieto di sosta e 7 in sosta in intersezione.

“Un’auto è stata prelevata con il carroattrezzi perché alla guida c’era una donna senza patente – commenta la comandante di Giugliano Petrillo -. La sicurezza dei cittadini è sempre stata la mission dei miei collaboratori. Purtroppo la situazione che ho trovato è pessima. Mancanza di strumenti e personale ancor più ridotto (per pensionamenti di 2 anni) non reintegrato. Mancanza di programmazione e quindi di fondi in bilancio. Chi conosce la macchina amministrativa sa che dopo aver programmato ci sono i tempi di legge e le procedure da rispettare per la fase esecutiva. I controlli su ciò che viene fatto e ciò che è stato fatto in passato per porvi rimedio restano la nostra priorità”.

