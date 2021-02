I numerosi assembramenti, soprattutto di questo ultimo weekend, dovuti anche dal fatto che quasi tutte le regioni d’Italia sono in zona gialla, ha preoccupato e non poco gli esperti. Il virologo Fabrizio Pregliasco, intervenuto ai microfoni di una trasmissione televisiva, si è detto non poco preoccupato della situazione. Secondo il noto medico si dovrebbe ricorrere nuovamente ad un lockdown serrato per contenere il contagio.

Le parole del virologo

“Non è facile, nel momento in cui si dà il via libera, trovare modalità per contingentare gli ingressi nelle zone più frequentate. Tutti dobbiamo continuare ad essere attenti, è fondamentale per non ricadere in un rischio di terza ondata”. Questo quanto detto da Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università di Milano, commentando le immagini degli assembramenti del weekend nelle città italiane.

“Il lockdown più efficace sarebbe quello duro, lungo ed impietoso – ha aggiunto -, ma impossibile da attuare, anche perché ci sono dei rischi di ribellione sociale. Si tratta di trovare un meccanismo per modulare le restrizioni, sperando che la vaccinazione possa andare alla grande e proceda più velocemente possibile”.

