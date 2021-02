Buon 1 febbraio 2021: oggi inizia un nuovo mese dell’anno e cosa c’è di meglio di frasi e immagini con cui augurare buon mese di febbraio ad amici e parenti su Whatsapp e Facebook? Oggi Lunedì 1 Febbraio 2021 il Santo del giorno è Santa Brigida d’Irlanda (Badessa).

Oggi la settimana e il mese iniziano di lunedì. Il lunedì è il primo giorno quindi dei questo nuovo mese e forse è uno dei giorni più amati e odiati della settimana.

Ma mai perdersi di coraggio: il lunedì è un’opportunità preziosa per lavorare di più, dopo il riposo della domenica (per chi non ha lavorato), per fissare nuovi obiettivi e diventare un’ispirazione per gli altri. E per chi ama vivere un momento alla volta, il solo pensiero del lunedì è un semplice incubo. Ma non bisogna lasciarsi sopraffare dai pensieri.

Buon 1 febbraio: frasi

Buon Lunedì amico mio, che tu abbia il coraggio di vivere serenamente questa nuova giornata.

Ho deciso che il mio 2021 ricomincia il 1 ° febbraio. Questo è stato un mese di prova.

Questo infinito gennaio è finalmente giunto al termine: febbraio a noi due

Buongiorno e Buon lunedì. Sii tutto ciò che vuoi essere.

Buongiorno ai ricordi, ai sentimenti, alle persone che amiamo. Buon 1 febbraio

Buongiorno a questa vita che nonostante tutto rimane il dono più bello che possediamo. Buon Lunedì.

Primo giorno di una lunga settimana, che siano giorni pieni di serenità e di cose belle per tutti! Buon Lunedì.

Accogli il lunedì mattina con la massima vivacità, entusiasmo e amore. Perché il lunedì è sempre speciale rispetto al resto dei giorni feriali!

La passione ti spinge quando non c’è nessun altro in giro. E un campione è colui che lavora giorno dopo giorno anche quando la sua competizione sta dormendo. Buon lunedì mattina a tutti!

Sforzati sempre di migliorare il tuo lunedì. Credimi, il resto dei tuoi giorni feriali diventerà automaticamente avvincente!

Ogni mattina, quando ti svegli, fai sempre una domanda: “cosa faresti se fosse l’ultimo giorno della tua vita?” Se la risposta è positiva, sei sulla strada giusta nella vita.

Immagini buon mese di febbraio

