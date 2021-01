Mara Maionchi è una famosa discografica italiana, oltre che ad essere un amatissimo personaggio televisivo, ora giudice a Italia’s got talent. Negli ultimi tempi l’abbiamo vista come giudice in diversi talent scout. Ma andiamo a conoscere meglio la sua vita privata, la sua carriera e la lotta contro la malattia.

Mara Maionchi: età, altezza, carriera

Mara Maionchi nasce il 22 aprile del 1941 a Bologna. Ha dunque 79 anni, ed è del segno del Toro. E’ alta 1,70 cm. La madre era originaria di Como, mentre il padre di Lucca. Inizialmente decide di intraprendere la carriera universitaria, ma con poco successo. Infatti, decide quasi subito di abbandonare gli studi per iniziare a lavorare.

La carriera di Mara Maionchi ha inizio nel 1959 quando inizia a farsi strada nella discografia italiana. Da allora ha scoperto e portato al successo numerosi artisti, tra i quali: Tiziano Ferro, Gianna Nannini, Umberto Tozzi, Eduardo de Crescenzo, Mia Martini, Fabrizio De Andrè (nonno di Francesca De Andrè) e molti altri ancora.

Nel 1967 Mara Maionchi inizia una collaborazione con la Ariston Records e soltanto tre anni dopo per l’etichetta di Battisti e Mogol, ricopre il ruolo di addetto stampa. Sarà la volta di Dischi Ricordi, nel 1975, etichetta storica milanese, prima come responsabile editoriale e poi come direttrice artistica.

Dopo queste esperienze, Mara fonda la sua etichetta, Nisa, nel 1983, insieme al marito. Con questa etichetta scoprirà e lancerà Tiziano Ferro. È solo nel 2008 che Mara approda nel mondo dei talent televisivi, esordendo nel ruolo di giudice nella prima edizione di X Factor. Qui mette in gioco tutta la sua esperienza di talent scout. Dal 2019 invece è giudice di Italia’s Got Talent.

Mara Maionchi ha avuto anche una breve esperienza in politica. Infatti, dal 1997 al 1999 ricopre il ruolo di Assessore ai Servizi Sociali nel Comune di San Fermi della Battaglia (Como), sfiorando la carica di Sindaco.

Chi è il marito, figli e la malattia

Della vita privata di Mara Maionchi, sappiamo che è sposata da oltre 30 anni con Alberto Salerno, anch’egli discografico e paroliere, con cui fonderanno l’etichetta Nisa. Insieme hanno avuto anche due figlie, Giulia e Camilla.

Inoltre, Mara è anche nonna di tre nipoti: Nicolò, Mirtilla e Margherita, avuti dalle figlie. In un’intervista la discografica si è espressa sul tradimento, visto il momento difficile affrontato dalla coppia dopo la nascita delle due figlie.

Con la sua ironia e razionalità, ha messo chiarezza ridimensionando un tradimento avvenuto in un momento delicato della vita di coppia. A tal riguardo, ha dichiarato: “Cosa vuole che sia un corno? E un po’ è stata anche colpa mia, guardavo le bambine più di lui”.

Mara Maionchi nel corso della vita ha anche affrontato un periodo difficile. A confessarlo alla stampa fu lei stessa. Infatti, in una lunga intervista disse di aver sconfitto il cancro al senso. Per questo si è impegnata molto e si impegna tutt’ora in campagne di prevenzione del tumore al seno. Inoltre, lo scorso anno è stata ricoverata per lungo tempo in ospedale, a causa della sua positività al Coronavirus.

continua a leggere su Teleclubitalia.it