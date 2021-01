Giulia Salemi si conferma ancora una volta “la regina dello stile” della casa del Grande Fratello. La Salemi ha puntato di nuovo sul lusso e, dopo l’abito black&white di Balmain della settimana scorsa e quello in blu elettrico di Saint Laurent, questa volta ha preferito l’iconico minidress wrap di Alexandre Vauthier, quello con le maniche lunghe, la maxi scollatura e la gonna corta con il drappeggio sul davanti.

GF Vip, l’abito di Giulia Salemi cattura l’attenzione di tutto: il costo è da capogiro

Per la precisione ha scelto un modello in nero decorato con dei micro quadretti bianchi e rossi che è riuscito a esaltare le sue forme. Il prezzo è da capogiro. Sul web è disponibile solo una variante in tinta unita e costa 2.350 euro.

Per completare il tutto Giulia Salemi ha poi sfoggiato i suoi décolleté preferiti, ovvero gli Ivy firmati le Silla in vernice nera con il tacco a spillo da 546 euro. Non ha rinunciato ai maxi cerchi soldi, mentre, per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti sciolti e lisci.

Non è la prima volta che la Salemi sceglie i capi di Alexandre Vauthier, lo aveva già fatto qualche settimana fa quando si era presentata in diretta con un minidress monospalla con delle maxi ruches sulla manica.

Anche questa volta non ha rinunciato alla femminilità, mettendo in mostra le gambe. Insomma, è chiaro che, da quando Elisabetta Gregoraci ha lasciato la casa, Giulia è diventata un’icona di stile della casa.

