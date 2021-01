GIUGLIANO. Un’altra vittima di Covid in città. E’ venuto a mancare Franco Poziello, zio dell’ex sindaco Antonio Poziello, fratello del padre Innocente. Aveva 70 anni.

Giugliano, morto Franco Poziello

L’uomo era risultato positivo ma le sue condizioni avevano richiesto un ricovero in ospedale. Ed è lì che è finito. Purtroppo non c’è stato nulla da fare. Il Covid ha avuto la meglio. Per le vittime di Covid non è possibile celebrare funerali, un ultimo saluto si terrà dunque al cimitero.

Poziello era ex impiegato amministrativo della base della Marina militare di via Acton a Napoli. Conosciuto in città anche perché colonna portante del comitato Madonna dell’Arco di via Palmiro Togliatti.

L’ultimo bollettino a Giugliano, dello scorso 15 gennaio, registrava 525 attualmente positivi. 87 i deceduti in totale in città dall’inizio della pandemia. In totale i casi di Covid sono stati 5730.

