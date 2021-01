Vasta operazione della Guardia di Finanza contro le ramificazioni della camorra in Toscana. Sono 34 le persone finite in manette per presunti legami con il clan dei Casalesi. Sotto sequestro beni per 8 milioni di euro.

Blitz della Finanza in Toscana, 34 arresti contro il clan dei Casalesi

Le Fiamme Gialle del comando provinciale di Firenze e della Scico stanno dando esecuzione a un provvedimento del gip di Firenze che ha disposto 34 misure cautelari per altrettante persone. Sono accusate di essere legate al clan camorristico dei Casalesi. In corso sequestri per 8 milioni di euro.

Secondo quanto emerge dalle indagini, gli indagati avrebbero agito in Toscana sia con società operanti in prevalenza nell’edilizia sia con investimenti nel settore immobiliare. Le attività sono in corso nelle province di Firenze, Lucca, Pistoia, Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Bologna, Roma, Isernia e Caserta.

I dettagli dell’operazione saranno resi noti in una conferenza stampa che si terrà, alla presenza del procuratore della Repubblica di Firenze Giuseppe Creazzo, nonché dei vertici del comando provinciale della Gdf di Firenze e dello Scico, alle ore 11 presso il comando regionale Toscana della Gdf di Firenze, in via Valfonda.

continua a leggere su Teleclubitalia.it