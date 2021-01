“Nella nostra città ogni volta che si affronta il tema “comunità rom” non mancano polemiche e confusione. L’ultima ondata è arrivata con la comunicazione da parte della Regione Campania riguardo l’approvazione di un progetto – “a.b.r.a.m.o.” – che punta all’inclusione dei rom.

Un progetto nato nel 2015 e che negli anni ha cambiato forma varie volte. Oggi non conosciamo i dettagli di come saranno distribuiti i soldi e attraverso quali interventi.

Per questo, in qualità di capogruppo del centrodestra in consiglio comunale ho chiesto una riunione immediata al mio gruppo, un gruppo che racchiude diverse anime e di varia estrazione partitica, per approfondire gli aspetti del progetto e verificare che margini di intervento ci sono da parte del comune.

Qualora vi sia la possibilità di intervenire, chiederò un confronto con tutto il consiglio comunale. Immediatamente ci preme verificare come saranno stanziati e spesi i soldi e che fine faranno i campi. Se verranno svuotati, sostituiti, bonificati o parzialmente alleggeriti. Saremo vigili su tutte le fasi, svolgendo il nostro ruolo di minoranza con responsabilità. Da una parte pronti a fare proposte e sostenere le iniziative positive, dall’altro controllando e monitorando gli atti. Anche quando sono di competenza di altri enti ma che ricadono direttamente sulla città, come in questo caso”.

Comunicato stampa Paolo Liccardo – capogruppo centrodestra

