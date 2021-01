Dopo 18 anni, Marina (Nina Soldano) lascia Un Posto al Sole. Nina Soldano, l’attrice che veste i panni dell’imprenditrice napoletana, ha voluto rispondere alle centinaia di messaggi ricevuti e ha chiarito che la partenza di Marina non è una sua scelta.

Addio al personaggio di Marina

Una notizia clamorosa ed inaspettata che ha lasciato molti fan con l’amaro in bocca. L’attrice ha voluto spiegare e precisare che non era sua intenzione lasciare la soap. “Buongiorno a tutti! Vorrei chiarire un paio di cose: l’uscita di Marina non è stata una mia scelta. Se Marina tornerà e quando, io questo ancora non lo so, l’unica certezza è la sua partenza. Vi ringrazio per avermi inondata di messaggi di stima, affetto e tanto amore per Marina e per me…non fanno altro che riempirmi il cuore di gioia. Vi amo”.

Anticipazioni Un Posto Al Sole

La soap napoletana regalerà ancora ulteriori colpi di scena con il rapimento di Filippo e Leonardo che metterà ancora una volta in difficoltà Roberto Ferri. Dopo la partenza di Marina, l’imprenditore ha continuato a pensare a tutti i momenti trascorsi con lei e al suo freddo addio.

continua a leggere su Teleclubitalia.it