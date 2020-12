Francesca Cipriani completamente bendata dalla testa ai piedi. Dopo i ritocchi estetici a cui si è sottoposta in clinica, la 36enne si è mostrata anche sui social. La bionda 36enne è fasciata dalla testa ai piedi, nelle sue IG Storie, in una foto si fa vedere dai fan, ma subito li rassicura: “Sto bene e oggi torno a casa”.

Francesca Cipriani, intervento

Non è nuova a interventi di chirurgia estetica. Stavolta, per Natale si è regalata un nedling su tutto il corpo per eliminare le imperfezioni della pelle e ritardarne l’invecchiamento. Il trattamento è famoso: è stata Kim Kardashian a renderlo tale. La stella dei reality statunitense, però, lo aveva fatto sul volto.

Non le è bastato. Francesca Cipriani ha scelto di fare anche la liposuzione in alcune zone critiche, come sotto il mento, sulle braccia, sui fianchi, per eliminare con il bisturi il grasso in eccesso. E’ stato necessario per lei un bendaggio totale.

