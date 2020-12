Wonder è un film del 2017, tratto da un romanzo omonimo dello scrittore R. J. Palacio e diretto da Stephen Chbosky. Questa sera a partire dalle 21 e 15 sarà trasmesso in prima tv su Rai 1, ma andiamo a scoprire tutti i segreti di una pellicola che sa commuovere e divertire al tempo stesso.

Wonder: la trama

Wonder mostra le vicende di August “Auggie” Pullman, un bambino di 10 anni con una malformazione craniofacciale, causata dalla sindrome di Treacher Collins, che gli impedisce una vita normale. Ha subito circa 27 interventi chirurgici e, non è mai andato a scuola in vita sua. Quando deve entrare in prima media i genitori decidono che è giunto il momento per lui di andare a scuola insieme agli altri bambini, e gli fanno visitare la Beecher Prep School. Il preside, il signor Tushman, delega a tre studenti di nome Julian, Jack e Charlotte il compito di fargli visitare la scuola.

Una volta a scuola Auggie si rivela un buon alunno, ma trascorre le giornate da solo, e persino durante la pausa pranzo, mentre tutti i tavoli sono affollati, al suo tavolo non si siede nessuno. Ad un certo punto Jack decide però di avvicinarsi a lui, e i due stringono un legame di amicizia. Il giorno di Halloween Auggie sente gli spregevoli commenti dei compagni, compresi quelli di Jack, che parlando con Julian sostiene di stare solo fingendo di essere amico di August su richiesta del preside, e perciò i due ragazzi smettono di frequentarsi. Il ragazzo, in seguito, si scusa e i due ritornano amici. Auggie, alla fine dell’anno scolastico, ottiene un importante riconoscimento dal preside: il ragazzino emarginato è diventato un esempio e l’amico di tutti.

Wonder: cast, curiosità e trailer

Wonder può vantare di un cast d’eccellenza. Infatti, troviamo una bravissima Julia Roberts, che veste i panni di Isabel Pullman, mentre è Owen Wilson a prestare il suo volto a Nate Pullman, rispettivamente mamma e papà di Auggie. Il protagonista, Auggie, appunto, è interpretato magistralmente da Jacob Tremblay, il preside della scuola invece è interpretato da Mandy Patinkin, un attore caratterista molto noto negli anni ’80.

Wonder è un film che ha richiesto molto impegno da parte degli attori, soprattutto per Jacob Tremblay. Quest’ultimo, infatti, si è preparato al ruolo andando più volte in ospedale per conoscere altri bambini che avessero la stessa sindrome di Auggie, una patologia che l’attore, nella vita reale, non ha. Durante queste visite, Jacob ha fatto amicizia con diversi altri ragazzi affetti da disostosi mandibolo facciale con cui si tiene tuttora in contatto.

per conoscere meglio la vicenda possiamo guardare il trailer ufficiale del film rilasciato il 24 maggio 2017.

