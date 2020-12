Claudio Amendola si è sfogato nel corso della puntata de L’aria di domenica, trasmessa il 6 dicembre.

Natale, Claudio Amendola si sfoga in tv: “Non ne posso più”

L’attore si è detto stufo delle continue polemiche sul cenone di Natale. Trova assurdo che non si riesca ad accettare di dover trascorrere le feste solo con la propria famiglia: “Sinceramente mi deprime dover vedere personalità del genere spiegare una cosa talmente ovvia, Myrta. Io non ne posso più del cenone di Natale. Ma chi se ne frega. È una volta. State a casa. Quanti siete? Abitate in quattro e fate un Natale in quattro”, ha detto Amendola.

Poi ha aggiunto: “Ma che è sta roba? Basta. Cospargersi il capo di cenere perché quest’anno non mangeremo i tortellini in brodo tutti insieme e ‘sti cavoli. Mi sembra veramente stupido, continuare a parlarne anche noi. Mi sembra stupido”.

A quel punto Myrta Merlino ha replicato: “Mi stai riprendendo? Mi stai rimproverando?”. Claudio Amendola, allora, ha precisato che il suo sfogo era rivolto a tutta Italia, anche a coloro che si preoccupano perché non ci sarà la messa di mezzanotte a Natale. “Basta ragazzi, rimprovero l’Italia intera. Non si parla d’altro. Non ne posso più del Covid-19. Sappiamo tutto del Covid-19. Ha ragione la dottoressa. State a casa, non uscite, il signore Iddio vi accoglierà anche se pregate dallo sgabuzzino di casa”.

