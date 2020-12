Tra mille difficoltà legate alla didattica a distanza, arrivano anche soddisfazioni. Il liceo Brunelleschi di Afragola ha vinto due premi al concorso nazionale “Penne Sconosciute” grazie al lavoro della redazione del giornalino d’istituto “Libero Pensiero” e di quella della rivista culturale “Kairos”, che ospita tra gli altri articoli di ex studenti della scuola.

Per il gruppo di giornalisti in erba – celebrati anche dal sindaco di Afragola come una delle eccellenze culturali del territorio – non è però il primo riconoscimento.

Mentre anche nel giornalismo dei professionisti gli studenti riconoscono una corsa alla notizia che spesso non permette un’adeguato rispetto delle persone, i ragazzi intuiscono la chiave di successo del loro giornalino. In quest’anno così particolare – in cui per la prima volta non si è potuto distribuire il giornale in formato cartaceo ma tanto si è fatto attraverso i social – docenti e studenti hanno fatto di necessità virtù,

continua a leggere su Teleclubitalia.it