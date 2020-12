Tra le varie misure e raccomandazioni per il Natale 2020 da parte del governo c’è anche quella di effettuare tamponi prima delle riunioni di famiglia, pranzi e cene. La raccomandazione al momento è solo circolata come indiscrezione visto che si attende il prossimo Dpcm con le nuove regole in vista proprio delle festività natalizie.

Pacchetto tamponi per Natale

Stando a quanto circolato fino ad ora, l’indicazione potrebbe essere quella di fare un tampone a tutti coloro che dovranno sedersi a tavola così da scongiurare eventuali contagi. Anche se gli esperti chiariscono che la negatività del tampone non deve essere considerata come un via libera perché si potrebbe avere il virus ancora in incubazione.

Ma, proprio sulla base di ciò, ci sono alcuni laboratori d’analisi che si stanno organizzando proprio per questi “tamponi natalizi” offrendo dei veri e propri pacchetti. Ce ne sono alcuni che già circolano sui social come il pacchetto di tamponi molecolari per 6 persone a 330 euro (55 euro ognuno) o sei tamponi molecolari + 6 test sierologici a 480 euro. E vengono indicati anche i giorni in cui poterli effettuare e cioè il 23 e 24 dicembre.

