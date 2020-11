GIUGLIANO. Va avanti ormai da più di due mesi il riconteggio dei risultati elettorali da parte della commissione centrale al Comune. E oggi giunge una novità per quel che riguarda gli eletti del Partito democratico.

La commissione elettorale centrale è a lavoro da fine settembre per controllare i voti dei singoli candidati delle 25 liste che sono state presentate alla competizione elettorale. Ma, ad oggi, il riconteggio ancora non è terminato. E se non concludono queste operazioni non si può passare alla proclamazione degli eletti e dunque non si può convocare neppure ancora un consiglio comunale.

Giugliano, chi sono i consiglieri PD eletti

Per quanto riguarda le liste fino ad ora revisionate non ci sarebbero stati cambiamenti rispetto ai primi risultati, per il Pd, invece, inizialmente dei sei eletti risultava come ultima, in ordine di preferenze, Buonocore. Invece, in base ai nuovi risultati, entrerà in assise Ilaria Fasano che scalza Buonocore ottenendo l’ultimo seggio utile. Cambia anche il totale dei voti per Diego D’Alterio e Pietro Di Girolamo. Quest’ultimo, nominato poi assessore, era risultato inizialmente secondo in lista dopo Adriano Castaldo. Con il riconteggio, invece, è D’Alterio il più votato dopo Castaldo. Queste le preferenze per i sei eletti democrat:

Adriano Castaldo 947

Diego D’Alterio 670

Pietro Di Girolamo 645

Paola Visconti 437

Francesco Comune 408

Rossella Agliata 375

Ilaria Fasano 369

