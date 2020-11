Frattaminore. La moglie decide di lasciarlo. Lui non se ne capacita. Comincia a perseguitarla, a telefonarla di notte, a pedinarla. E poi si vendica: prima la “punisce” con un pestaggio e poi diffonde un video che la ritrae mentre faceva sesso con lui. E’ con queste accuse che è finito in manette un 43enne di Frattaminore, in provincia di Napoli.

Frattaminore, non accetta la fine della storia: picchia la moglie e diffonde un filmato intimo in rete

I carabinieri della locale stazione hanno arrestato il 43enne per maltrattamenti in famiglia, stalking e revenge porn. L’uomo già in passato – ma soprattutto il mese scorso – ha perseguitato la moglie con la quale era in fase di separazione. Minacce, violenze fisiche e verbali, pedinamenti, appostamenti, controlli, comunicazioni e molestie telefoniche erano ormai episodi all’ordine del giorno per la vittima.

Qualche giorno fa la donna era stata anche picchiata a calci e pugni: 15 i giorni di prognosi per la vittima. Il 43enne aveva diffuso sui social anche un video che ritraeva i due durante un momento di intimità. Una vendetta per la sua decisione di lasciarlo. La donna però non sapeva di essere filmata e questo episodio l’ha messa con le spalle al muro. Non sapeva a chi rivolgersi e così ha chiesto aiuto ai Carabinieri. Ha avuto il coraggio di denunciare ed è andata in Caserma.

Proprio in quei momenti il 43enne è entrato in casa e – non trovando la moglie – ha incominciato ad inveire nei confronti della sorella della consorte che era lì per accudire la loro figlia di 7 anni. Pochi minuti e i Carabinieri sono arrivati. Bloccato, è stato arrestato. Il 43enne è ora in carcere in attesa di giudizio.

Arresto anche a Pozzuoli: violentava la fidanzata

Altro episodio di violenza, questa volta a Pozzuoli. I carabinieri della locale stazione hanno eseguito un provvedimento emesso dal Tribunale di Napoli su richiesta della locale Procura nei confronti di un 27enne. L’uomo è ritenuto responsabile dei reati di violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confronti dell’ex fidanzata. La donna ha avuto la forza di denunciarlo e per lui sono scattate le manette.

