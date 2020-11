È oramai scontro aperto tra Massimo Giletti, giornalista e conduttore del programma Non è l’Arena e il presidente De Luca. Attacchi frontali a cui la regione ha riposto con un lungo comunicato stampa che smentisce alcuni dati forniti dalla trasmissione di La7 nei cui confronti è già partita un’azione legale.

Scontro Giletti De Luca

Da palazzo Santa Lucia fanno sapere che per “il potenziamento delle terapie intensive – il cui totale supererebbe l’importo di 163 milioni di euro – lo stesso importo di ancora oggi non è stato erogato. Come più volte ribadito, e come anche certificato dai documenti ufficiali del Ministero della Salute, a febbraio 2020 i posti di terapia intensiva attivi in Campania erano 335, mentre ad oggi risultano pari a 656, motivo per cui è del tutto evidente che la Regione non ha atteso l’erogazione dei 163 milioni per potenziare i propri posti letto di terapia intensiva, ma ha ampiamente anticipato risorse proprie.

Peraltro, la trasmissione ha indotto a ritenere che tali trasferimenti siano stati elargiti dallo Stato in soccorso della Regione Campania, facendo intendere che quest’ultima abbia beneficiato di un trattamento di particolare favore. I finanziamenti citati rientrano, infatti, in una cornice normativa nazionale riguardante tutte le regioni d’Italia.

A parte gli evidenti, grossolani e imbarazzanti errori mostrati anche con tabelle di cui non si conosce la fonte riguardo al personale che sarebbe stato messo a disposizione della Campania – continuano dalla regione – basta riportare il dato relativo all’ultimo bando della Protezione Civile Nazionale. Da mesi la Campania ha richiesto l’invio di medici (600), in particolare anestesisti, e infermieri (800). Di seguito si trasmettono i dati riassuntivi degli esiti del bando per 450 medici conclusosi la scorsa settimana”.

Di questi medici poi alla fine ne sono entrati in servizio solo 27.

