GIUGLIANO. Gravissimo episodio di violenza e bullismo avvenuto a Giugliano ai danni di un ragazzo di colore. Prima lo accerchiano poi gli gettano un secchio d’acqua addosso: è quanto accaduto in pieno centro, in via Roma.

L’episodio risale a poco più di un mese fa ed è stato filmato da qualcuno che era presente in quel momento. E proprio in queste ore quello stesso filmato sta facendo il giro di alcuni social come Tik Tok. A rilanciarlo è stata la pagina Fb Movimento Polis.

Giugliano, video di bulli contro ragazzo di colore

Nel video si vede un raggruppamento di giovanissimi intorno alla vittima, presumibilmente un migrante, e colui che gira il video prima dice che “sta a terra”, rivolgendosi presumibilmente al ragazzo di colore, e poi invita tutti a spostarsi perchè nel mentre sta arrivando un altro ragazzo con un secchio che, presumibilmente era pieno d’acqua, e che viene interamente gettato sulla vittima.

Un episodio gravissimo, di razzismo e bullismo, messo in atto da giovanissimi. Purtroppo non è la prima volta che denunciamo fatti simili che accadono spesso sempre in pieno centro tra via Roma, piazza Gramsci, via Gigante e via Veneto.

