Violenta rapina in un distributore di benzina di Lambrate, in provincia di Milano, in piena zona rossa. Vittima una giovane donna alla guida di una Fiat Panda.

Lambrate, rapinata e investita in una pompa di benzina

Come documentato da un video, due uomini aggrediscono la conducente e la tirano fuori con la forza dall’abitacolo della macchina. La donna che cerca di fermare la fuga dei rapinatori e viene investita per due volte, senza riportare per fortuna gravi ferite.

Sono i fotogrammi choc del blitz andato in scena poco meno di una settimana fa alla stazione di servizio Esso di via Rombon. Un blitz di cui non si è saputo nulla fino alla scorsa settimana, quando il video di una telecamera di sorveglianza è stato diffuso dal comitato di quartiere “Lambrate informata” e rilanciato dall’assessore regionale alla Sicurezza.

