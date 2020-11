“Il maledetto covid 19 ha colpito anche me. Ringraziando Dio me la sono cavata con una febbriciattola e debolezza diffusa, ho potuto curarmi in casa e da quattro giorni sono tornato negativo al tampone”. A rivelarlo al Messaggero è l’attore romano Christian De Sica, 69 anni.

Covid, Christian De Sica: “Il Coronavirus ha colpito anche me”

L’attore tenta di sdrammatizzare il momento delicato che ha appena vissuto “Io sono alle soglie dei 70, ho sconfitto il Covid e ho una grande fiducia nel futuro. Voglio morire giocando con un trenino”.

“In situazioni come questa bisogna avere un atteggiamento positivo. E io per fortuna ora sto bene. Ma ricordo a tutti che il virus è una bruttissima bestia da cui bisogna difendersi”, sottolinea De Sica.

L’attore ritiene che gli incoscienti siano tanti “ma alla fine l’atteggiamento responsabile avrà la meglio. Noi italiani siamo a volte insofferenti delle regole ma non cretini”. Per se stesso applica il protocollo più responsabile che possa esserci, auspicando sin da ora un Natale con Covid basato su rigide misure e meno piatti a tavola.

Non andrà, infatti, nella sua casa di campagna in Toscana per il classico cenone con famiglia e amici, bensì rimarrà a Roma per un festeggiare solo con i parenti più stretti perché “le cose vanno male. Nel cinema non paga quasi più nessuno. Non parlo per me che ho dei produttori corretti, ma per le centinaia di lavoratori dello spettacolo che, per colpa della pandemia, si sono ritrovati senza lavoro”.

Natale su Marte

E, a proposito di cinema, è attesa l’uscita (probabilmente in streaming) del suo ultimo film con il compagno di cinepanettoni Massimo Boldi, dal titolo Un Natale su Marte.

Stavolta, però, Boldi non sarà la sua spalla destra ma si mostrerà per la prima volta come il figlio di De Sica: “Sarò il figlio di Christian De Sica ma non sarò sottoposto ad alcun trucco in grado di ringiovanirmi. Sarò io, ma anagraficamente sarò molto più giovane. Non posso spiegare come questo possa essere possibile, lo si capirà soltanto guardando il film”

