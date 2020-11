Giugliano. Aumento drastico dei contagi a Giugliano. Ci sono 610 nuovi positivi nella terza città della Campania. Lo rende noto il sindaco di Giugliano attraverso un post Facebook. Il totale dei positivi sale quindi a 1911. Purtroppo si registra anche un decesso. 1898 sono in isolamento domiciliare e 15 sono ospedalizzati.

Il post del sindaco

“In questa settimana i contagi sono cresciuti ad un ritmo preoccupante, mai come ora risulta fondamentale seguire le regole ed evitare di contribuire con comportamenti errati ad un bilancio già pesante”, scrive il primo cittadino Nicola Pirozzi.

“Vi ricordo che da ieri le piazze principali di Giugliano saranno chiuse al traffico pedonale dalle 18 in poi e dalle 10 nel fine settimana, che le spiagge sono chiuse, che vige il divieto di fumo in luogo pubblico e che non sarà consentito transitare in tutte le strade della città in gruppi di numero maggiore a 4 persone, che diventano 2 per via Veneto e via Gigante.”

