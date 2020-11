Castellammare di Stabia. Negli ospedali si muore in attesa di un posto letto. La triste vicenda è accaduta in provincia di Napoli, all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Sono 4 i deceduti sulle barelle nel pronto soccorso in una sola notte. Pazienti a cui il cuore si è fermato, mentre erano ancora in attesa di un posto letto, dopo la fila sulle ambulanze in attesa di entrare.

Il post della Ciarambino

Sulla questione è intervenuta anche la consigliera regionale dei 5 stelle Valeria Ciarambino con un post su Facebook: “La mia mattina è iniziata con la notizia di quattro persone positive morte, questa notte a Castellammare nelle ambulanze, in attesa di un posto letto che non c’era.

La guerra dei numeri non mi interessa più, e non servono neppure gli ispettori del Ministero per accertare l’ovvio dell’inferno che stiamo vivendo.

Ieri ho scritto a Speranza e Conte, a De Luca non scrivo neppure più. L’unica cosa che mi interessa ora è che qualcuno si prenda la responsabilità di salvare la mia gente.

Poi verrà il tempo delle colpe. Enormi e gigantesche colpe, grandi quanto il dolore di chi sta perdendo i suoi cari. Voi intanto restate a casa, proteggetevi”.

continua a leggere su Teleclubitalia.it