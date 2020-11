Covid a Sant’Antimo, il virus porta via il dottor Pacilio

Sant’Antimo. Non ce l’ha fatta il dottor Domenico Pacilio, risultato positivo al Covid. Il medico di famiglia, stimato e ben voluto in città, era stato ricoverato da qualche settimana al Cotugno a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni di salute.

La notizia dell’improvvisa dipartita si è subito diffusa in città, gettando nello sconforto cittadini e amici del medico. Sui social sono tantissimi i messaggi di cordoglio indirizzati alla famiglia Pacilio.

“Il dottore Pacilio ha esercitato la sua professione in ogni occasione con generosità, perché per lui voleva dire dare un aiuto a chi soffre. Incredulità e parole di dolore hanno espresso in tanti di fronte alla triste notizia, insieme a ricordi e pensieri di profonda stima per chi si è sempre speso con grande spirito di sacrificio, mettendo sempre il paziente davanti a tutto. Mancherà a tutti noi”, scrive il Santantimese. “Una notizia che non avrei mai voluto ricevere. Ciao Mimmo, con la tua perdita, oggi, abbiamo perso tutti”, è il commento di Martina.